İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanık ise beraat etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Minguzzi'nin davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

-Beraat kararlarına itiraz

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi.

“İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini” ifade ederek Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız." açıklamasında bulundu.

-Başsavcılıktan beraat kararlarına itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

-Ne olmuştu?

24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Yakalanan U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.