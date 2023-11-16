Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

Koca, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan insanlık dramıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, hükümetin tüm birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde Gazzelilerin yanında olmaya, acılarını dindirmeye çalıştıklarını, bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.

Bakan Koca, Türkiye'nin ayrıca, 10 kargo uçağı, bir gemiyle, tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayati öneme sahip ventilatörler, kuvözler ve jeneratörlerin olduğu, aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların içinde bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzelilerin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdıklarını söyledi.

Bu süreçte geçen hafta hem İsrail hem de Mısır sağlık bakanı ile görüştüğünü aktaran Koca, Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği “ilk ülkenin” Türkiye olduğunun altını çizdi.

Koca, Gazzelilerin yaralarını sarmak üzere yürüttükleri çalışmaların hem diplomatik hem de sahada artarak devam edeceğini de kaydetti.