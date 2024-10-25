Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.
AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.
MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv