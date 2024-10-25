Şehit taksici Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı Şehit taksici Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

 Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv