Antalya’nın Alanya ilçesinde yaptığı girişim ve yatırımlarla adından söz ettiren MMT Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Birinci yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, MMT Tunç Group’un Kuzey Kıbrıs’ta da hayırlara vesile olmasını diledi.

MMT Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç da konuşmasında, Ertan Birinci gibi duayen bir gazeteci ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Genç TV’nin başarılarından onur duyduğunu belirtti.

Tunç konuşmasında, KKTC’de düzenlenecek her anlamlı organizasyona katkı koymak istediğini de dile getirdi.

MMT Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç ziyarette ayrıca, Ertan Birinci için Alanya’da özel olarak hazırlattığı hediyeleri takdim etti.

Ertan Birinci hediye takdiminin ardından teşekkürlerini dile getirirken, Alanya ve Kuzey Kıbrıs basını arasındaki kuvvetli bağların önemine vurgu yaparak bu bağların ön değerli düğümlerinden birini MMT Tunç Group’un attığını vurguladı.

