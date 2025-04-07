Kıbrıs Türk Barolar Birliği ev sahipliğinde “Modern Kölelik: KKTC’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Neredeyiz” başlıklı panel düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 15.00’te düzenlenecek panel, Kıbrıs Türk Barolar Birliğinde yer alacak.

Açıklamada, “İnsan ticaretinin, yalnızca küresel bir kriz değil, bizim de parçası olduğumuz çok katmanlı bir sorun. Bu panelde, konuyu hem yerel hem uluslararası boyutlarıyla ele alacağız; vakalar üzerinden değerlendirmeler yapacak, ceza hukuku çerçevesinde de meseleyi tartışacağız” denildi.

Panelde yer alacak sunumlar şöyle:

“Deniz Altıok: ‘Kuzey Kıbrıs’taki İnsan Ticareti 2022 ve 2023 İzleme Raporu Bulguları’, Sevilay Yıldırımer & Deniz Düzgün: ‘İnsan Ticareti Vaka Paylaşımı’, Ali Yeğen: ‘Küresel Bir Kriz Olarak İnsan Ticareti: Ceza Hukuku Perspektifinden Bir Değerlendirme.’”