Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) 2024 yılı Olimpizm Ödülleri çerçevesinde yılın sporcusu ödülü Buse Savaşkan’a gitti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İskele Grand Sapphire Otel'de dün gece düzenlenen törende, başarılı sporcu, antrenör, spora katkı koyan iş insanı ve yöneticiler onore edildi.

Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye Milli Takımları ile yarışan çeşitli olimpik branşta 10 sporcu ve paralimpikte de 1 sporcuya ödül verildi, olimpik olmayan (non-olympic) 7 ayrı branşta da toplam 20 sporcu onore edildi. Bu arada Komite tarafından yılın sporcusu Buse Savaşkan'a araba hediye edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, MOK Başkanı Dursun Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Nihat Usta ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç konuşma yaptı.

Tören varoluş mücadelesinde yer alanlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı okundu, ardından Kıbrıslı Türk sporcularının kendi bayrakları altında yarışacağına olan inancı konu alan “Bir Gün Mutlaka” isimli video gösterildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, spor camiasıyla birlikte olmaktan gurur duyduğunu ve törende bulunan eski Fenerbahçe Kadın Basketbol, Voleybol ve Atletizm takımları kurucu ve sporcularından sembol isim Ayten Salih Berkalp’ın sporculara ışık olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs konusuna değinerek, New York’ta yaptığı temaslarında karşı tarafa, “varız, var olmaya devam edeceğiz” dediğini söyledi. Cumhurbaşkanı topluluğa seslenerek “Bunu diyorum çünkü arkamda sizler varsınız” dedi.

Kıbrıslı Türk sporcuların bugün Türkiye üzerinden uluslararası oyunlarda yarışabildiğini belirten Tatar, “Temennimiz Kıbrıslı Türk sporcuların MOK altında yarışlara katılmasıdır” dedi.

Sporda kısıtlamaları kınayan Tatar, “Sporda ambargoya, izolasyona, kısıtlamalara, engellemelere yer yoktur, olmaması lazımdır” dedi.

Kıbrıslı Türk sporcuların başarısının devamı için imkan ve desteklerin devamının önemini vurgulayan Tatar, başarıların artmasını temenni etti, Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç’e de törene katılmasından dolayı teşekkür etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, MOK’un karşılaştığı tüm engellemelere karşı geldiği noktanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

MOK’a gerek olmadığı, Güney Kıbrıs’taki MOK çatısı altında yarışlara katılım gösterilebileceğini savunan bir kesimin, MOK’un kaldırılması çalışmaları yaptığını söyleyen Arıklı, Kıbrıslı Türk sporcularla, gösterdikleri başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Arıklı, Kıbrıs Türkü’ne fırsat verildiği takdirde gerek spor alanında gerekse iş dünyasında neler yapabileceğini gösterdiğini, Buse Savaşkan ve törenin yer aldığı Grand Sapphire otelin sahibi Koral Bozkurt’un da bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün tüm sportif faaliyetlerden mahrum edilmek istenmesinin olimpiyat ruhuna aykırı olduğunu belirten Erhan Arıklı, “Gönül isterdi ki milli birlik ve beraberlikle, bu ambargoların ortadan kaldırılması için mücadele verelim” dedi.

Erhan Arıklı, Kosova’nın Birleşmiş Milletlerin tanınmaması yönündeki kararı olmasına rağmen, milli birlik ve beraberlikleri sayesinde bugün 120 ülkeyle temas halinde olduklarını ve tüm uluslararası oyunlarda yer aldıklarına işaret etti.

Arıklı, Kıbrıs Türklerinin bunu başaramamasının nedeninin halen Kıbrıslı Rum takımların altında yarışmayı savunan kesimlerin bulunması olduğunu ifade ederek, “Bu şekilde Dünyaya varlığımızı nasıl anlatabiliriz” dedi.

-Koç

MOK Başkanı Dursun Koç, 40 yıl önce kurulan MOK’un Kıbrıslı Türk sporculara uygulanan ambargolara karşı “amansız bir mücadele” verdiğini söyledi.

MOK üyelerini bezdirmeye ve yıldırmaya çalışanların çok olduğunu, “MOK’a gerek yok, diğer tarafta var” diyenlerin olduğunu, bugün halen bu tarz karşı duruşlarla karşılaştıklarını ifade eden Koç, “Bir Gün Mutlaka” sloganını Buse Savaşkan’ın Kıbrıs Türkü’ne yaşattığını belirtti.

Bugün 10 sporcunun Türkiye’nin milli takımlarında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarışmalara katıldığına işaret eden Koç, hedeflerinin 2028’de Los Angeles’te yer alacak olimpiyatlarda “4 sporcuyla yer almak” olduğunu ve bunun gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

MOK’un 10 yıldır devlet katkısı almadan faaliyetlerini yürüttüğünü ifade eden Koç, MOK’un sponsorlar olduğu sürece var olmaya devam edeceğini belirtti. Koç, MOK’un ana sponsorlarından Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne ve diğer sponsorlara teşekkür etti.

-Usta

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Nihat Usta, törende yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporcuların başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Usta, sporcuların birer barış ve dostluk elçisi de olduğunu kaydetti, Kıbrıs Türk sporcuları pek çok zorluğa rağmen ortaya koydukları azim ve çalışmadan dolayı tebrik etti.

Kıbrıslı Türk sporcuların, kendi bayrakları altında olmasa da Türkiye Milli takımlarında yer almaya devam edeceklerini ifade eden Usta, “TC imkanları, tesisleri, hocları size açıktır” dedi. Usta, Buse Savaşkan’ın sporda var olan birlikteliğin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak Kıbrıslı Türklerin kendi kimlikleriyle uluslararası oyunlarda yer alması için gayret gösterdiklerini ifade eden Usta, “KKTC sporcularının hak ettikleri değeri bulacaklarına, kendi kimlikleriyle yarışacaklarına inanıyorum” dedi.

-Dikeç

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, konuşmasında, törene katılmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti. Dikeç, kendisi açısından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin var olduğunu ve yakın bir tarihte KKTC sporcularının Avrupa ve Dünya şampiyonalarında kendi kimlikleriyle yarışacağına gönülden inandığını söyledi.