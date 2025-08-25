Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, “Küçücük ülkede bireysel silahlanmayı artırmak yerine güvenliği sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

Moral yaptığı yazılı açıklamada, ülkede güvenlik gerekçesiyle yüzlerce kişiye tabanca izni verilmesini eleştirerek, hükümetin bu konuda yaptığı savunmaların “inandırıcılıktan uzak” olduğunu savundu.

Halkın Partisi olarak konuyla ilgili yaklaşık dört ay önce de, bugün de sordukları sorulara cevap alamadıklarını belirten Moral, “Sorduğumuz sorulara cevap veremiyor olmanız, kriterlere uymadığınızı ve bir şeyleri gizliyor olduğunuzu doğruluyor, şüpheleri daha da artırıyorsunuz” dedi.

Ülkedeki güvenliği ve huzuru artıracak yöntemlerin belli olduğunu kaydeden Moral, şunları belirtti:

“Ülkeye giriş-çıkışları kontrol eder, daha önce yazdığım ve başlattığımız ancak yarım kalan Türkiye ile Sicil Paylaşımı Projesini hayata geçirir, ülke güvenliğini sağlama adımını kapılardan başlayarak, atarsınız. Polisimizde kadro eksikliği varsa tamamlar, gerekli ihtiyaçlarını giderirsiniz.”

“Ülkedeki bireysel silahlanmayı değil artırmak, olanı da azaltmak şarttır” diyen Moral, aksi durumda istenmeyen sonuçların yaşanmasının kaçınılmaz olacağını ifade etti.