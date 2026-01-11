Halkın Partisi Sözcüsü Aral Moral, ülkede asıl sorunların önüne kamu yararını öne alan, denetimi büyüten, hesap sormayı mekanizmaya bağlayan bir anlayışla geçilebileceğine işaret etti.

Halkın Partisinden verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Sözcüsü Aral Moral, Nazar Erişkin’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu "Güne Dair" programına konuk oldu.

Ülkede son yıllarda meydana gelen “adli olayların” kara parayla ilgili olduğu yönünde kamuoyunda yaygın bir görüş hakim olduğunu ifade eden Moral, ciddi sermaye gerektiren sektörleri mercek altına almak gerektiğini söyledi.

Moral, ülkedeki asıl sorunun “değerler erozyonu” olduğunu savunarak, “Yaşadığımız, en ağır şekilde yozlaşma ve çürümedir” dedi. Aral Moral, bu konuda da özellikle Maliye Bakanlığına büyük görev düştüğünü belirterek, sermaye noktasında sorgulama yapılması gerektiğini kaydetti.

Ülke güvenliğiyle ilgili durumun da giderek “vahim bir hal” aldığını savunan Moral, son yaşanan kurşunlama olayında reşit olmayan bir kişinin ülkeye girdiğini, tabanca tedarik ettiğini ve insan yaraladığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile var olan Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın kapsamının geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Moral, “Türkiye’den çıkışta şüpheli profillerin verilerinin paylaşılması önemlidir” dedi. Moral, ülkede Polisin büyük bir teşekkürü hak ettiğine de işaret ederek, “Polisimiz oldukça başarılıdır” diye konuştu.

Bazı adli olayların “kara para” ile ilgili olduğuna yönelik algılara da dikkat çeken Moral, ciddi sermaye gerektiren sektörlerin araştırılması, sorgulanması gerektiğini, lüks araç, ev alımları gibi konulardaki sürekli el değiştirmelerin de yakından araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kayıt dışı para meselesinde hükümeti de eleştiren Moral, yaşanan tüm sorunlara bakıldığında, asıl sorunun “yozlaşma ve çürüme” olduğunu savundu.

Halkın Partisi’nin 10’uncu yaşını kutlamasının hatırlatılması üzerine de Moral, 10 yılda ciddi deneyimler yakaladıklarını ve bir sonraki seçimde “anahtar parti” olarak hükümeti kuran parti olarak ülke siyasetinde yerlerini alacaklarına inanç belirtti.