Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, 30 Mayıs Dünya MS Günü nedeniyle sosyal etkinlik düzenledi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın himayelerinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Lefkoşa’daki tesislerinde yapılan etkinlikte, MS hastaları, aileleri ve derneğin bağışçıları bir araya geldi.

Etkinliğe, CTP Milletvekili, Nöroloji Uzmanı Sıla Usar İncirli ve Psikolog Sevil Hançerli de katıldı.

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS konusunda farkındalık yaratmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, MS hastalarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. İlaç eksikliğinin, hastaneden hizmet alırken yaşanan zorlukların ve istihdam sorununun altını çizen Hançerli, yetkililere seslendi ve “Sorunlarımıza çözüm üretin, hayatımızı daha yaşanır bir hale getirin. Sesimizi duyun artık” dedi.

Hançerli, hastanedeki sıkıntılara rağmen, hastalara özveriyle hizmet veren sağlıkçılara ve etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Sivil Savunma Teşkilatı personeline teşekkür etti.