Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, araştırmacı-gazeteci Sevgül Uludağ’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Uludağ’ın kaybından duyduğu üzüntüyü ifade eden Müftüzade, hayatını kayıp şahısların bulunması ve toplumsal barışa adayan Uludağ’ın müstesna bir isim olduğunu belirtti.

Sevgül Uludağ’ın, Türk-Rum ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü çalışmaların ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Müftüzade, “Sevgül Uludağ, değerli çalışmalarıyla daima hatırlanacak. Onu unutmayacağız.” dedi.