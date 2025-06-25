DPÖ'nün eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, ülkede 14 yıldır nüfus sayımı yapılmadığını hatırlatarak, sağlıklı planlama için gerçek nüfus verilerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ekonomist ve Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına telefonla bağlanarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ülkede en son nüfus sayımının 2011 yılında yapıldığını hatırlatan Muhtaroğlu, güncel bir nüfus sayımı yapılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

2018 yılında sayım için ciddi hazırlıklar yapıldığını ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kaynakların başka alanlara kaydırıldığını ifade eden Muhtaroğlu, “2019’da görevim sona erdikten sonra nüfus sayımı gündeme dahi gelmedi” dedi.

“RESMİ VE GÜNCEL BİR NÜFUS SAYIMI YAPILMAZSA TARTIŞMALAR SÜRECEK”

Bazı yetkililerin yaptığı nüfus tahminlerinin bilimsel dayanağı olmadığını vurgulayan Muhtaroğlu, yeni bir sayım yapılana kadar bilimsel temelli projeksiyon çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti. Muhtaroğlu, “Geçtiğimiz yıl 470 bin civarında bir nüfus rakamı konuşulmuştu. Ancak resmi ve güncel bir nüfus sayımı yapılmadan bu tartışmalar sürecek” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) tanımına göre bir kişinin nüfusa dahil edilebilmesi için bir ülkede en az bir yıl ikamet etmesi gerektiğini belirten Muhtaroğlu, turistler ve Güney Kıbrıs’tan kısa süreli gelen kişilerin bu hesaba dahil edilemeyeceğini vurguladı. Muhtaroğlu, “Sokaklar kalabalık, insan çok” algısıyla yorum yapılmasının sağlıklı olmadığını kaydetti.

“SON 5-6 YILDA 30 BİN CİVARINDA YENİ VATANDAŞLIK VERİLDİĞİ KONUŞULUYOR”

Muhtaroğlu, hükümetin vatandaş nüfusunu kamuoyuna açıklamamakta ısrarcı olduğunu da eleştirdi. Bu rakamların devletin kayıtlarında mevcut olduğunu, Son 5-6 yılda 30 bin civarında yeni vatandaşlık verildiğinin konuşulduğunu kaydeden Muhtaroğlu, “Hükümet bu sayının speküle edilmemesi için vatandaşlık sayısını açıklamaktan kaçınıyor. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hem seçmen, hem de vatandaş nüfusu açıklanmak zorunda kalınacak. O yüzden bu bilgileri gizlemenin anlamı yok, hükümet kendi kendini zora sokuyor” dedi.

Avrupa ülkelerinde kullanılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemine de değinen Muhtaroğlu, bu sistemin KKTC’de de uygulanması gerektiğini söyledi. Belediyeler ve muhtarlarla iş birliği içinde bu altyapının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Muhtaroğlu, “Bu sistem kurulana kadar sayım yapılmasın demek doğru değil. Son kez klasik yöntemle bir nüfus sayımı yapılsın ve ardından adrese dayalı sistem için gerekli zemin hazırlansın. Böylece spekülasyonlar da ortadan kalkar” dedi.