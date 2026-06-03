Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na ilişkin paylaşım yaparak, “Dünyamız, şehirlerimiz ve yarınlarımız için Sıfır Atık Forumu’nda bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na ilişkin paylaşım yaptı.

Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık vizyonunun, iklim krizine karşı çözümün, ev sahipliği yapacağımız COP31’in ve sürdürülebilir şehirlerin buluşma noktası 5-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı! Dünyamız, şehirlerimiz ve yarınlarımız için Sıfır Atık Forumu’nda bir araya geliyoruz.”