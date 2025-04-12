CTP lideri Tufan Erhürman’ın bir törende yapılan duaya katılması sosyal medyada tartışma yaratırken, benzer bir durumun 2018’de 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da yaşandığı ortaya çıktı.

Son günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katıldığı bir açılış töreninde yapılan dualara eşlik etmesi üzerinden yürütülen tartışmalar, ülke siyasi tarihinde bir ilk değil. Özellikle sosyal medyada Erhürman’a yönelik yoğun eleştiriler yöneltilirken, benzer bir durumun geçmişte de yaşandığı ortaya çıktı.

Elde edilen görüntülerde, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Türkiye’de gerçekleştirilen bir açılış töreninde dualara elini kaldırarak eşlik ettiği görülüyor.

Ekim 2018’de, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle İstanbul Havalimanı’nın açılış törenine katılmış, törende diğer devlet ve hükümet başkanları ile birlikte yer almış ve yapılan dualara iştirak etmişti.

Tufan Erhürman ise eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, katıldığı açılışta protokol gereği yer aldığını ve törendeki dualara katılmasının siyasi bir tavır olmadığını ifade etmişti.

Bu gelişmeler, özellikle Mustafa Akıncı çizgisinde siyaset yaptığını belirten kesimlerin, benzer durumlarda geçmişe dair farklı tutumlar sergilediği yönünde kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı.