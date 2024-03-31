Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 70'inden fazlasının açıldığı ilçede yüzde 56,07 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 33,63'te kaldı.