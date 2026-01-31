Koop-Süt ürünlerine zam yapıldı. Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd., 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Güncellenen tarifeyle birlikte başta süt olmak üzere birçok üründe fiyat artışına gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 litrelik yağlı ve yarım yağlı sütün tavsiye edilen market satış fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL, laktozsuz sütün litre fiyatı ise 76,50 TL oldu.

Öte yandan artan maliyetler ve asgari ücretin artması nedeniyle somun ekmeğin fiyatının da 20 TL’den 25 TL’ye yükselmesinin beklendiği öğrenildi.