Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Sarsıntılar, Tayland ve Çin'de de hissedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

- Deprem, pek çok bölgede hissedildi

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını kaydeden görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.

Yerel medyada ülkenin askeri yönetimine ilişkin internet sayfalarına erişilemediği bildirildi.

Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.