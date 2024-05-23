Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem devam ediyor.

Başbakanlık önündeki eylemin dördüncü gününde balya yakmaya devam eden üreticiler, eyleme oğlak da getirdi. Başbakanlık önüne karpuz bırakan eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı binasına ise yumurta ve karpuz attı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Bizim derdimiz hayatı pahalı ettirmek değil, üretimi devam ettirebilmektir” diyerek, üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydetti.

Eyleme, CTP Milletvekili Fide Kürşat, MDP Başkanı Buray Büsküvütçü ve eski bakanlardan Serdar Denktaş da gelerek, destek belirtti.

-Naimoğulları

Naimoğulları basına yaptığı açıklamada, medyadaki bazı kişilerin hayvan üreticilerini eleştirdiğini kaydederek, “Bizim derdimiz ortalığı kırıp, dökmek değil. Üreticiyi tahrik etmeyeceksiniz, üretici de demirleri orayı burayı kırmayacak” dedi.

Üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydeden Naimoğulları, yem fiyatına yüzde 15 zam geldiğini, ay sonu itibarıyla elektriğe de yüzde 23 zam geleceğini savundu. Naimoğulları, “Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Genel eyleme doğru gidiyoruz. Biz buradan gidecek değiliz” diye konuştu.

“Hayvancı acımasız eylem yapıyor” söylemini de eleştiren Naimoğulları, “Bizim kimseye acıyacak durumumuz yoktur, biz geçim derdindeyiz ve hükümetin duyarsızlığını ortaya koyuyoruz” dedi.

Günü birlik politikalarla işlerin dönmeyeceğini kaydeden Naimoğulları, ürettikleri tüm ürünlerin Türk Lirası, maliyetlerinin ise dövize endeksli olduğunu söyledi. Naimoğulları, “En ağır girdi olan elektrik ve akaryakıt girdisini olsun düşürebilirsiniz” dedi.

İthal et getirilmesinin durdurulması gerektiğini yineleyen Naimoğulları, ihtiyaç varsa Hayvancılar Birliği ve Kasaplar Birliği ülkenin ihtiyacını karşılayacak ithal eti getirebileceğini belirtti.

Çiğ süt fiyatının maliyete yaklaşması için artış talep ettiklerini buna karşın fiyatın tüketiciye yansımaması için 3 TL daha teşvik verilmesini istediklerini anlatan Naimoğulları, “Bizim derdimiz hayatı pahalı ettirmek değil, üretimi devam ettirebilmektir” dedi.

Hak aramak için geldiklerini, kimseyi mağdur etmek istemediklerini kaydeden Naimoğulları, üreticiye saldıran basın mensuplarına, “Siz kimin adamsınız?” diyerek, seslendi.

“Hayvancı destek alıyormuş. Destek vermeyin, maliyeti ne ise ortaya koyun” diye konuşan Naimoğulları, üretim planlaması yapılmasını, alım garantili üretim modeli yaratılmasını talep etti. Üreticinin talebe göre üretim yapmak istediğini dile getiren Naimoğulları, “Bu maliyetlerle üretim yapılamıyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının Başbakanlığa taşındığını savunan Naimoğulları, “Bugün bir hareketlilik var gibi geliyor bana… İlerleyen saatlerde göreceğiz” diye konuştu.

-“Biz kalıcı tedbirler istiyoruz. Ne tüketicinin, ne üreticinin canı yansın”

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Hükümetin ortakları, ‘eylemi bitirmeden görüşmeyiz’ diyorlar. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Biz kalıcı tedbirler istiyoruz. Ne tüketicinin, ne üreticinin canı yansın” dedi. Naimoğulları, ithal etin Yeni Zelanda’dan, Hollanda’da mühürlenerek, getirileceğini kaydetti.

Halka et ürünlerini pahalı etmek istemediklerini dile getiren Naimoğulları, “Bizim maliyetlerimizi düşürün, biz daha ucuza eti üreteceğiz bu ülkede… Maliyetleri artırarak bir yere varamazsınız. Üreticinin tek geliri süt ve canlı hayvandır” diye konuştu.

-Serdaroğlu: “Kamu-İş, Pazartesi günü TÜK’ün tüm şubelerinde genel greve gidecek”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Kamu-İş’in, personel eksikliği nedeniyle Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) grev koyduğunu hatırlatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın 15 Mayıs’a kadar süre istemesinin ardından sorunun çözülmesi için Bakanlık ile protokol imzalandığını anlattı.

İmzaya sahip çıkılmadığını savunan Serdaroğlu, bu sırada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na geçici istihdam yapıldığını ileri sürdü. Serdaroğlu, Kamu-İş’in pazartesi günü TÜK’ün tüm şubelerinde genel greve gideceğini açıkladı.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, sendikaların bu yaşananların bir daha yaşanmaması için bir bütün şekilde hayvan üreticilerine destek verdiğini belirtti.