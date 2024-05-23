Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türk Dünyasının Şehit Aileleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini anlatan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Sayın Gürsel Benan, Bakü’deki konferansa katılanlarla da görüşmelerde bulundu.

Bakü’de temaslarda bulunan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyete, Azerbaycan basınının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Gürsel Benan, konferans sonrasında çeşitli basın kuruluşlarına röportajlar verdi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyetine, Bakü temasları sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de eşlik etti.