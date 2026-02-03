NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin sağlam olacağını belirterek, "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak." ifadelerini kullandı.

Kiev'de bulunan Rutte, Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada NATO'nun desteğini yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyerek yıpratabileceğini" düşündüğünü ifade eden Rutte, Putin'in Ukrayna'nın zayıf olduğunu, destekçilerinin zamanla yorulacağını ve iradenin sarsılacağını sandığını kaydetti.

Rutte, "Ancak büyük bir yanılgı içindeydi. Ukrayna güçlüdür ve desteğimiz sarsılmazdır." dedi.

- "Dikkatimizi başka yöne çevirmedik"

Diğer küresel gelişmelere odaklanılmasının Ukrayna'da bazı endişelere yol açtığına işaret eden Rutte, "Ancak sizi temin etmek isterim ki dikkatimizi başka yöne çevirmiş değiliz. Ukrayna, güvenliğimiz için hayati öneme sahip ve öyle olmaya devam edecek. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımız sarsılmaz." diye konuştu.

Rutte, NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolar değerinde kritik ABD askeri teçhizatının müttefikler ve ortaklar tarafından finanse edilerek Ukrayna'ya aktarıldığını anımsatarak, "Geçen yaz PURL'ü başlattığımızdan bu yana, Ukrayna'nın Patriot bataryaları için kullanılan füzelerin yaklaşık yüzde 75'i ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ı bu mekanizma sayesinde sağlandı." diye konuştu.

Ukrayna'nın acilen daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun da farkında olduğuna işaret eden Rutte, bu yönde çalışmaların sürdüğünü, müttefiklere Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için stoklarını sonuna kadar zorlama, verebilecekleri her şeyi sunma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Rutte, hem NATO üyesi ülkelerde hem de Ukrayna'da savunma üretiminin arttığını belirterek, işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

- "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak"

Ukrayna'nın güçlü silahlı kuvvetlerin yanı sıra sağlam güvenlik garantilerine de ihtiyacı olduğunu anımsatan Rutte, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa ve Kanada, Ukrayna'nın Rusya ile barış inşa edebilmesi için ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etmiştir. Gönüllüler Koalisyonu üyeleri bu garantiler konusunda cesaret verici ilerleme kaydetti. Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak."

ABD'nin de arka plandaki güvenceyi sağlayacağını belirten Rutte, diğer müttefiklerin de Ukrayna'ya farklı şekillerde destek vermeyi taahhüt ettiğini anımsattı.

- "Güvenlik garantileri sağlam"

Rutte, "Güvenlik garantileri sağlam ve bu hayati önemdedir. Çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmanın zor tercihler gerektireceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın kalıcı olacağını taahhüt eden Rutte, Putin'in kendi halkından sayısız insanı feda etmeye hazır olmasına rağmen kazanamadığını, cephedeki kazanımların son derece yavaş ve ağır ilerlediğini dile getirdi.

Rutte, Rusya üzerindeki baskının ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirterek, "Kış soğuk olabilir ama bahar mutlaka gelecek." dedi.

- "Ruslara mesajım şu: Artık buna son verin"

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le düzenlediği basın toplantısında ise, Rusya'nın dün akşam düzenlediği saldırılar hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verip vermeyeceğine ilişkin soruya cevaben, "Liderlerle görüşmelerin konusunda hep mahremiyete saygı gösteririm." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırıların farkında olduğundan emin olduğunu belirten Rutte, siviller ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Rutte, "Ruslara mesajım şu: Artık buna son verin." vurgusunu yaptı.

Ateşkes ve barışın ardından Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin yeni bir saldırıyı engelleyecek kadar güçlü olacağını yineleyen Rutte, “Rusya’nın da yapıcı davranması gerekiyor. Ancak dün gece yaşananlar iyi bir işaret değildi.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik "terör saldırılarına" cevap verdiği belirtilerek, "Rus güçleri havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, bunların kullandığı enerji kaynakları, uzun menzilli insansız hava araçları montaj ve depolama alanlarına büyük çaplı bir saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Rus ordusunun, Ukrayna'ya farklı tiplerde 71 adet füze ve 450 insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sivil altyapıyı hedef aldığını açıklamıştı.