İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladı.

Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini ve platformların yaş doğrulama sistemleri uygulaması zorunlu olacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı ayrıca, hükümetinin, yasa dışı ve nefret içeren içeriklerden sosyal medya yöneticilerini sorumlu tutacak yeni bir yasa tasarısını gelecek hafta sunacağını da sözlerine ekledi.

Bu açıklama, Aralık ayında Avustralya'nın 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik, dünyada bir ilk olan sosyal medya yasağının ardından geldi.

Birleşik Krallık ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri de benzer tedbirleri değerlendiriyor.