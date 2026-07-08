36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip etmek üzere başkent Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedilerine yoğun ilgi gösterdi.
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız" yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu alana götürüldü.
Uzun beyaz tüyleri, renkli gözleri ve sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavrusu, basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi.
Çok sayıda gazeteci, kediyle fotoğraf çektirdi.