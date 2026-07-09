Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan Starmer görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı anlaşması imzalandı. Anlaşmada caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayii ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele yer alıyor. Ortaklık, bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Erdoğan ve Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa’nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda iş birliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Macron ise görüşmede SAMP-T hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.

Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerden olan İtalya'nın Başbakanı Meloni ile de biraraya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerine NATO’yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti ve Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğu vurguladı.

ZİRVE ÖNCESİ TRUMP İLE SOHBET

Zirveye Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri de damga vurgu.

İki lider, NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti.

4 ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti.

Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında özgü dolu sözler de bahsetti.

TÜRK YEMEKLERİNE TAM NOT

Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden özgüyle bahsetti.

FARKLI UÇAK KULLANDI

İki günlük zirvenin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı.

Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağı gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'de hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.

NATO ZİRVESİ'NDE SPOR AYAKKABI

Zirvede Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yine spor ayakkabısıyla dikkat çekti.

TRUMP VE MELONİ HİÇ KONUŞMADI

Fotoğraf çekimi öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yanyana gelmemesi dikkat çekti.

Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına "İlişkiler nezaket kuralları çerçevesinde" yanıtını verdi.

Rama, platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra yerine döndü.

ZİRVEDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı.

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı.

Motegi, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım." dedi.

ANKARA HAVASI OYNAYARAK KARŞILADI

NATO Zirvesi sonrası İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ise Ankara Kalesi'ni gezdi.

Kale karşısında bulunan bir restronda yemek yiyen Frostadottir daha sonra kaleye çıkarak başkenti seyretti.

Kale çevresindeki esnafları da ziyaret eden Frostadottir'i bir esnaf kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Zirvenin sonuç bildirgesinde ittifak üyesi 32 ülke birlik mesajı verdi.

Bildirgede, Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelendi, askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi.

Ayrıca bildirgede İran Savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.

Kaynak: NTV

Fotoğraflar: AA