29 Mart tarihinde başlayacak olan ve Lefkoşa’da bambaşka bir festival konsepti halk ile buluşmaya hazırlanan Yakın doğu üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek olan Near East Azu Home - Garden Sokak Satış Festivali için son hazırlıklar sürüyor.

Kıbrıs mandella home garden müdürü Özge Çekici Festival ile ilgili Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına açıklamlarda bulunarak festivalin detayları ile ilgili bilgiler verdi.

Çekici, festivalin 7’den 70’e herkese hitap edeceğini de dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

Bu festival ile eski bayramların, şenlik havasının yaşanmasını umut ettiklerini dile getiren Çekici, tüm halkı festivale davet etti.

29 Mart tarihinde başlayacak olan ve Yakın doğu üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek olan Near East Azu Home - Garden Sokak Satış Festivali Yakın doğu kampüsü içeresinde gerçekleşecek.