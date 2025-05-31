Badminton Milli sporcusu Nehir Deniz, Belçika'nın Liege şehrinde düzenlenecek olan BC Seraing İnternational 2025 Turnuvası'na katılacak.

Bir süredir Türkiye Milli Takımı ile Ankara'da kampta bulunan Milli Sporcumuz Nehir Deniz, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Belçika'nın Liege şehrinde düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Tekler ve çiftler kategorisinde mücadele edecek olan Nehir Deniz 7 farklı ülkeden farklı kategorilerde 176 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele edecek ve turnuva sonrası yine Ankara'da Türkiye Milli Takımı ile kampa girecek.