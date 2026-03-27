Güney Asya ülkesi Nepal'de genel seçimleri kazanan Rastriya Swatantra Partisi (RSP) adayı eski rap sanatçısı Balendra Shah, yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

Nepal'de Eylül 2025'teki şiddetli protestolardan 6 ay sonra bu yıl 5 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Shah için başkent Katmandu'da yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ev sahipliğindeki törende Shah, resmen yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

Böylelikle Shah, ülkede başbakanlığa seçilen en genç lider oldu.

Eski rap sanatçısı ve ülkede "Balen" olarak tanınan 35 yaşındaki Shah, RSP ile imzalanan ittifak doğrultusunda başbakanlık için yarışarak meclisteki 275 sandalyenin 182'sini kazandı.

Yemin töreni öncesi Shah, yayımladığı yeni şarkısında ulusal birlik mesajı verdi. Şarkıda, "Bölünmemiş Nepal, bu sefer tarih yazılıyor. Birliğin gücü benim ulusal gücüm." ifadeleri yer aldı.

- Gelecek "genç nesilde"

Protestolar sonrası geçici başbakan olarak göreve başlayan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki de yaptığı açıklamada ülkenin geleceğinin genç neslin ellerinde olduğunu söyledi.

Karki, "Gençlerin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin ülkedeki yolsuzluğu sona erdirmek, ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti sağlamak için çalışacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

- Mühendis ve rap sanatçısı

Başkent Katmandu'nun Naradevi bölgesinde 1990'da doğan Shah, komşu ülke Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mühendislik eğitimi aldı.

Nepal'de 2013 yılında popüler bir rap yarışmasını kazanarak tanınan Shah hakkında, ulusal basında "terk edilmiş hisseden bir neslin hayal kırıklığını yansıttığı" nitelendirmesi yapıldı.

Bağımsız girdiği seçimi kazanarak Katmandu Belediye Başkanlığını 2022-26'da yöneten Shah, kentte kronik çöp sorununu çözmesi ve yol genişletmelerini teşvik etmesiyle tanındı.

- Nepal'de protestolar ve erken seçimler

Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül 2025'te eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.

Nepal'de halk, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kayıtlı yaklaşık 19 milyon seçmenin bulunduğu, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Nepal'de halk, Temsilciler Meclisinin 275 üyesini belirlemişti.

