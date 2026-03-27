İran ile devam eden savaş nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlara kısıtlama getirilmesinin ardından, yurt dışına çıkmak isteyen binlerce İsrailli Mısır ve Ürdün ile olan kara sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde seyahat etmek isteyen İsrailliler için hava yoluyla ülkeden ayrılmak, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle daha da zorlaştı.

Nüfus ve Göç İdaresi verilerine göre, dün yerel saatle 16.00 itibarıyla toplam 5 bin 55 İsrail vatandaşı Mısır ve Ürdün üzerinden kara sınır kapılarını kullanarak ülkeden ayrıldı. Buna karşılık, aynı süre zarfında hava yoluyla ülkeden ayrılan İsraillilerin sayısı yalnızca 1133 oldu.

İdarenin paylaştığı veriler, İsrail hava sahasının 28 Şubat'ta sivil uçuşların büyük bölümüne kapatılmasından bu yana, toplam 72 bin 184 İsraillinin kara sınır kapıları üzerinden, 57 bin 121 İsraillinin ise hava yoluyla ülkeden ayrıldığını ortaya koydu.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuş, 4 Mart'ta ise kademeli olarak açma kararı almıştı.

İsrail, İran'ın 23 Mart'ta ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona'ya düzenlediiği misillemelerin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kısıtlamalar getirmişti.