İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.