İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan İsrail birliğinin komutanıyla saldırı sırasında telsiz üzerinden görüştü.

Netanyahu, İsrail güçlerinin filoya saldırısı sırasında komutanla yaptığı telsiz görüşmesini, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Başbakan Netanyahu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptıkları hukuk dışı müdahaleyi takip etmek için Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'ne gitti.

İsrail birliğinin komutanıyla gerçekleştirdiği konuşmada Netanyahu, İsrail askerlerini tebrik etti ve hukuk dışı müdahaleyi sonuna kadar sürdürmelerini istedi.