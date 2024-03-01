ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) 7 Ekim'deki cinsel saldırı iddialarına ilişkin haberinin, İsrail ordusunda istihbarat biriminde görev yapmış Anat Schwartz adlı kadın tarafından hazırlandığı tespit edildi.

Hamas'ın "7 Ekim'deki saldırısında sistematik cinsel şiddet uyguladığının" iddia edildiği makale, New York Times'ta 28 Aralık 2023'te yayımlandı.

Haberin 3 yazarından biri olan Anat Schwartz, daha önce hiç gazetecilik deneyimi olmamasına rağmen, yeğeni Adam Sella ve Jeffrey Gettleman ile haber üzerine çalıştı.

The Intercept'in haberine göre, dünya gündeminde ön sıraya çıkan ancak aydınlatılması gereken yönleriyle büyük tartışmalara yol açan bir araştırma konusunun, İsrail ordusunda istihbaratçı olarak görev yapan Schwartz ile onun 1 yıllık serbest habercilik deneyimi bulunan yeğeni Sella'ya verilmesi dikkati çekti.

Film yapımcısı kimliğiyle anılan Schwartz, geçen yıl birden bire NYT'de serbest gazeteci olarak işe alınmadan önce, İsrail Hava Kuvvetlerinin istihbarat biriminde görev yaptı.

Schwartz, haberin yazılış süreci hakkında İsrail'in Kanal 12 televizyonunun 3 Ocak'ta yayımladığı podcastte bilgi verdi.

7 Ekim 2023 saldırılarının akabinde cinsel saldırılara odaklanılmadığını belirten Schwartz, Gettleman ile çalışmaya başladığı sıralarda cinsel saldırıların da yaşandığına dair dedikodular çıkmaya başladığını belirtti.

Söylendiğine göre, bu dedikoduların kaynağı, yalan haber yaymak konusunda sabıkası bulunan İsrailli Zaka grubu ve ordu mensuplarının yorumlarıydı. İsrail gazetesi Haaretz, ocakta yayımladığı haberinde, Zaka mensuplarının, 7 Ekim 2023'te yaşananlarla ilgili yanlış haberler yaydığını ortaya çıkarmıştı.

Schwartz, haberin araştırma aşamalarında saldırıların yaşandığı bölgelerde kanıt aradığını aktardı.

Tecavüz hikayelerini doğrulayacak hiçbir tanık bulamadığını belirten Schwartz, "Ve böylece kibbutzda çok araştırdım ve İsrailli askeri sağlık görevlisinin ifadeleri ve buna ek olarak Zakalıların ifadeleri dışında hikaye çıkmadı." diye konuştu.

Buna rağmen Schwartz, NYT'deki haberinde kanıtlanamayan iddiaları gerçekmiş gibi sundu.

- Filistinlilerle ilgili ırkçı ve soykırım çağrısı yapan paylaşımları beğendiği ortaya çıktı

Schwartz'ın tarafsız araştırma yürütebileceğine dair şüpheler, onun sosyal medya paylaşımlarında, Filistinlilerle ilgili ırkçı ve soykırım çağrısı yapan paylaşımları beğendiğinin ortaya çıkmasıyla arttı.

Schwartz'ın sosyal medya ağlarında beğendiği paylaşımlardan birinde, "İsrailli rehinelerin tümü derhal gönderilmezse, Gazze Şeridi'ni bir mezbahaya dönüştürün. Onların (rehinelerin) saçının bir teline dahi zarar gelirse, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerinin tümünü infaz edin. Zafere giden yolda her kuralı ihlal edin." ifadeleri yer alıyor.

- NYT, haberinde İsrailli bir kadınla ilgili doğrulanmamış tecavüz iddialarına yer verdi

NYT ise daha sonra söz konusu paylaşımları beğendiği ortaya çıkan Schwartz hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Bu geçmişine rağmen New York Times tarafından Hamas'a yönelik İsrail'in ortaya attığı iddiaları soruşturmak üzere işe alınan Schwartz, yeğeni Sella ve gazetenin muhabiri Gettleman ile 28 Aralık 2023'te "Sözsüz Çığlıklar: Hamas 7 Ekim'de Cinsel Şiddeti Nasıl Silahlandırdı" başlıklı haber hazırladı.

Batı medyasındaki benzer haberler gibi New York Times da bu haberinde, "Gal Abdush" isimli İsrailli bir kadınla ilgili doğrulanmamış tecavüz iddialarına yer verdi. Haberde, doğrulanmış görüntü kanıtlarının olduğu iddia edildi ancak doğrulamanın nasıl yapıldığı net şekilde belirtilmedi.

Konuyla ilgili daha önceki haberlerde, iddiaların bağımsız olarak doğrulanamayacağına dair bilgilere yer verilirken, Schwartz'ın imzasının bulunduğu haberde farklı bir yaklaşım benimsendi.

- Abdush'un aile üyeleri, NYT'nin haberini yalanladı

Görüntü kanıtlarının doğrulandığının öne sürülmesine karşın bu, tecavüz iddialarını değil yalnızca Abdush'un kimliğini doğruladı.

Yazıda, "İsrailli polis yetkilileri, Abdush'a tecavüz edildiğine inandıklarını söyledi." ifadesi kullanılarak, bunların hala İsrailli yetkililerin iddiaları olduğu vurgulandı. Buna rağmen Abdush'un aile üyelerinden Miral Alter, 2 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NYT'nin haberini yalanladı.

Arap-İsrailli sivil aktivist Yoseph Haddad'ın Instagram gönderisinde yaptığı yorumda, "Alter, Gal Abdush ve kocası hakkındaki hikayeyi kabul ettiklerini ancak manşetin tecavüz ve katliam içereceğini bilselerdi gazeteye konuşmaya razı olmayacaklarını" belirtti.

Tecavüz kurbanı olduğu iddia edilen Abdush'un kız kardeşi, ailesinin NYT tarafından manipüle edildiğini ve bu makalenin tecavüzle ilgili olduğunun kendilerine söylenmediğini vurguladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, 4 Ocak'ta yayımladığı haberinde, İsrail polisinin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırıları sırasında meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırıların kurbanlarını veya tanıklarını bulmakta zorlandığını yazdı.

Haberde, "Polis, Hamas'ın İsrail'in güneyindeki katliamı sırasında gerçekleştirdiği cinsel saldırılara ilişkin ifadeleri topladığı birkaç vakada, tanıkların ifade verdiği eylemlerin spesifik kurbanlarını henüz tespit edemedi." bilgisi verildi.

Haaretz'e göre, New York Times'ın iddia edilen cinsel saldırılarla ilgili haberi de dahil olmak üzere İsrail ve yabancı medyadaki ifadelerin çoğu, yalnızca "S" olarak tanımlanan genç bir İsrailli kadının ifadesine dayanıyor.