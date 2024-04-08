Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı Köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu yakalandı MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu yakalandı

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Editör: Burhan CANBAZ