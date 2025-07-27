Nijerya'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

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