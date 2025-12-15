Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Çevre Mühendisleri Odası heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik ve beraberindeki heyeti görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Erhürman, görüşmede, Odanın yürüttüğü güncel çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çevre Mühendisleri Odası heyeti, Erhürman’a ziyaretleri anısına çiçek takdim etti.