Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Tıp, Diş Hekimliği ve Uzmanlık ile Doktora Eğitimleri” konulu seminer düzenledi.

KTTB'den verilen bilgiye göre, KTBB'nin 69'ncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, Türkiye ve KKTC’de tıp eğitimi, uzmanlık süreçleri ve sağlık sistemlerinin mevcut durumu ile geleceğe yönelik ihtiyaçlar konularında sunum yapıldı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, konuşmasında Türkiye’de yürüttükleri “Başka bir Sağlık Sistemi Mümkün” ve “Başka bir Tıp Eğitimi Mümkün” çalışmaları hakkında bilgi verdi.

-Özkayalar: "Tıp ve diş hekimliğinde merkezi sınav ile etkin denetim elzemdir"

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hanife Özkayalar ise KKTC’de plansız bir şekilde açılan uzmanlık kontenjanlarının ciddi sorunlara yol açtığını söyledi. Dermatoloji, plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz gibi branşlarda yığılma yaşandığını ifade eden Özkayalar, ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan acil tıp uzmanı sayısının yetersizliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özkayalar, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde Kıbrıslı Türk öğrenci sayısının kabul edilebilir oranın çok üzerinde olduğunu da belirterek merkezi sınav ve etkin bir denetim sisteminin elzem olduğunu kaydetti. Özkayalar, siyasi etkiden tamamen arındırılmış, bağımsız bir Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlık Kurulu kurulması gerektiğini de vurguladı.

Etkinlikte uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi için şu öneriler sunuldu:

"Güvenli ve kaliteli bir uzmanlık eğitimi oluşturulmalı. Bağımsız bir kurul tarafından etkin ve düzenli denetim yapılmalı. Uzmanlık eğitimine başlama koşulları netleştirilmeli. Eğitimin ilk yarısı KKTC’de ikinci yarısı ise Türkiye TUK onaylı bir merkezde yapılmalı . Denetimler ilgili branş hekimlerinden oluşan komiteler tarafından yapılmalı. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına ve eğitim kapasitesine göre planlanmalı. Kabul süreçleri merkezi sınav ve objektif kriterlere dayanmalı."