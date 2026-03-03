Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminatla serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada meseleyle ilgili olguları Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği'nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral aktardı.

Koral, zanlının 2021-2023 yılları arasında Güzelyurt’ta “sahte resmi belge düzenlemeye tahrik etme", "sahte davranışla kayıt temini", "sahte resmi belgeyi tedavüle sürme", "sahtekarlıkla para temini" ve "suç geliri” suçlamalarından methalder olduğunu belirtti.

Koral, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerçekte 22 Ekim 2021 tarihinde ilk kaydının yapıldığını; ancak 7 Mart 2023’te sahte bir işlemle kaydının 25 Şubat 2021 olarak gösterildiğini ifade etti.

Zanlının 7 Mart 2023 tarihinde almış olduğu derslerin bir dönem geriye kayıt yapılarak, ders almadığı bir dönemde ders almış gibi gösterildiğini ve bu şekilde sahte kayıt oluşturulduğunu aktaran Koral, ayrıca, zanlının “FF” (başarısız) harf notu aldığı bir ders için de sahte kayıt yapılarak “BA” (başarılı) harf notu girildiğini kaydetti.

Polis Çavuşu Koral, zanlının yine 7 Mart 2023 tarihinde tez savunması için jüri önüne çıkmadan başarılı olmuş gibi sahte kayıt yapıldığını, ardından 8 Mart 2023 tarihinde Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi’nde mezun olarak gösterildiğini ve bu şekilde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan sahte diploma aldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının dün tutuklandığını belirten Koral, zanlının “Ben derslerime girdim ve başarılı oldum. Tez savunma jürisine katılmadım.” dediğini belirtti.

Zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını dile getiren Koral, evinde de arama yapıldığını söyledi.

Koral, zanlının üniversiteden aldığı diploma, transkript, öğrenci belgesi ve tezini de kendilerine teslim ettiğini aktardı.

Zanlının üniversiteden aldığı diplomayı barem artışı almak için Personel Dairesi’ne vererek tedavüle sürdüğünün tespit edilidğini kaydeden Koral, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, hafta bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve iki kefilin bir milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi