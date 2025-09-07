EFKOŞA BÖLGESİ

ATAER ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 85

Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük. A/B, Çağlayan, Lefkoşa

CEMRE ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

AYLAND ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

NURÇAĞ ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Bulvarı, Larnaka Yolu Halken Tower Gazimağusa

BAHAR ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

07.09.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa