EFKOŞA BÖLGESİ
ATAER ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 85
Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük. A/B, Çağlayan, Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AYLAND ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
NURÇAĞ ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Bulvarı, Larnaka Yolu Halken Tower Gazimağusa
BAHAR ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
07.09.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa