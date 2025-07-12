LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
EREN ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
TUNA ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
ŞİFALI ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MEVA ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DİLAN PUL ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
BUĞRA ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
12.07.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa