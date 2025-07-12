LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

EREN ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

TUNA ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

Ev açma ve hırsızlıktan tutuklanan kişilerin çaldığı ziynet eşyaları ve para Salamis Ormanı'nda gömülü bulundu
Ev açma ve hırsızlıktan tutuklanan kişilerin çaldığı ziynet eşyaları ve para Salamis Ormanı'nda gömülü bulundu
İçeriği Görüntüle

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

MEVA ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DİLAN PUL ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ

BUĞRA ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

12.07.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa