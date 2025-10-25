Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2025 Davet Tatbikatı, Saros Körfezi'nde başladı.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda verilen basın brifinginde, Nusret-2025'in, katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatı olduğunu söyledi.

Tuğamiral Orak, Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikatın Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca planlandığını, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini anımsattı.

Tatbikat süresince, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimlerin de icra edileceğini belirten Orak, şöyle konuştu:

"T​atbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi, 7-8 Mart 1915 tarihlerinde, Çanakkale Boğazı'na, 26 mayın dökmüş ve Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir. Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olan kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak maksadıyla, asıl gemi planına birebir uygun olacak şekilde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazları ile donatılmış olan yüzer müze gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır."

Konuşmanın ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Toplantıda, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile katılımcı ülke temsilcileri yer aldı.

Daha sonra su altı faaliyetlerine yönelik çalışan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum faaliyeti gerçekleştirilecek.

- Nusret-2025 Davet Tatbikatı

31 Ekim'de sona erecek tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı, 1 ve 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı olmak üzere 20 gemi ve 5 hava unsuru katılacak.

Tatbikata Nato Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek.

Tatbikatta ayrıca ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Umman'dan toplam 44 gözlemci personel yer alacak.