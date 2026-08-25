Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt, obezite yönetiminde metabolik sağlığın iyileştirilmesi, kas kütlesinin korunması, kronik hastalık riskinin azaltılması, günlük enerji düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin desteklenmesinin önemli kazanımlar olduğunu bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, obezite değerlendirmesinde yalnızca tartıdaki rakamlara odaklanmanın yeterli olmadığını, bireyin sağlık geçmişi, günlük yaşam alışkanlıkları ve vücudunun genel işleyişinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Vücudun doğal denge mekanizmalarının desteklenmesinin önemine işaret eden Kurt, kilo artışının enerji kullanımı, hormonların işleyişi, uyku düzeni ve stres yanıtı gibi birçok sürecin etkisiyle ortaya çıkabildiğini aktardı.

Kurt, obezite yönetiminde kalıcı başarının yalnızca kilo kaybını hedeflemekten ziyade sağlığı etkileyen süreçlerin yeniden uyum içinde çalışmasına katkı sağlamakla mümkün olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için enerji üretimi, kas dokusunun korunması, iştah ve tokluk mekanizmalarının düzenlenmesi, bağırsak fonksiyonları, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi sistemlerin dengeli şekilde işlemesi gerekir. Bu sistemler, birbiriyle sürekli etkileşim halindedir ve bir alandaki değişiklik, zamanla diğer alanları da etkileyebilir."

- "Kişiye özel ve sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi gerekiyor"

Beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketiminin obeziteyle mücadelede temel unsurlar arasında yer aldığını dile getiren Kurt, bu unsurların bireyin yaşam koşullarına uygun ve sürdürülebilir şekilde planlanmasının önem taşıdığını kaydetti.

Kurt, gerekli durumlarda vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri düzeylerinin değerlendirilmesinin de sürecin bir parçası olduğuna işaret ederek, bilinçsiz takviye kullanımının teşvik edilmemesi, tespit edilen eksikliklerin ise bilimsel veriler doğrultusunda giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Obezite yönetimindeki hedefin yalnızca kilo vermek olmadığını vurgulayan Kurt, obezite yönetiminde metabolik sağlığın iyileştirilmesi, kas kütlesinin korunması, kronik hastalık riskinin azaltılması, günlük enerji düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin desteklenmesinin de önemli kazanımlar olduğunu bildirdi.

Kurt, her bireyin sağlık durumunun ve ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkati çekerek, obezite yönetiminde kısa süreli ve standart çözümler yerine bilimsel temellere dayanan, kişiye özel ve sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.