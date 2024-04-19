Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğinde, Ankara’da öğretmenlere verilen medya okuryazarlığı eğitimi tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, YYK Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Saban ile Hüseyin Gürlek’in öncülük ettiği ve farklı okuldan 11 öğretmenin yer aldığı 3 günlük eğitimi RTÜK Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyza Gizligider ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Elif Posos Devrani verdi.

Eğitim programına RTÜK Üyesi Deniz Güçer, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Netflix Orta Doğu, Kuzey Afrika & Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, Yayın Yüksek Kurulu Üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek katıldı.

-Güvenli medya kullanımı üzerinde duruldu



Eğitimlerde, özellikle çocuk ve gençlerin yeni medyadaki davranış rolleri, bu rollerin korunması, geleneksel medya ile dijital medyanın çocuklar için taşıdığı önemle birlikte bu medya türlerinin nasıl daha güvenli şekilde kullanılabileceği üzerinde duruldu.

Çevrim içi gazeteciliğin beklentileri ve dijital vatandaşlık kavramı, haber kaynaklarının iyileştirilmesi ve güvenilirliğinin artırılması medya okuryazarlığının pratik uygulamaları içinde ele alındı.

Özellikle, RTÜK tarafından Netflix platformuna eklenen “ebeveyn kontrolü” gibi inovatif uygulamalar ve çocuğun yararını koruyan platformlar da konuşuldu. Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Ülkemizde faaliyet gösteren ortaokullarda seçmeli olarak verilen Medya Okuryazarlığı dersinde öğrencilere, televizyon, tablet, bilgisayar ve mobil cihazlarda nasıl kaliteli zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek.

-Anıtkabir’e ziyaret

Öte yandan YYK Yönetim Kurulu üyeleri ile öğretmen heyeti, eğitimler sonrasında Anıtkabir’i de ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.