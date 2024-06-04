Öğretmenim Mevhibe Şefik- Fırçanın Tılsımı Dokümantasyon Sergisi, Rüstem Kitabevi’nde dün akşam açıldı.

Rüstem Kitabevi’nde sergi açılışından önce, Mevhibe Şefik’in öğrencileriyle yapılan röportajları içeren video gösterildi.

Videoda öğrencileri Mevhibe Şefik’in sanat hayatlarında nasıl etkili olduğunu, kendilerini sanat eğitimi almaya nasıl teşvik ettiğini, resimden daktiloya, kostüm ve sahne dekorlarına kadar nasıl hünerli bir öğretmen ve insan olduğunu anlattı.

-Şonya

Koordinatör Zehra Şonya ise açılış öncesinde yaptığı konuşmada, elde çok sayıda önemli malzeme olduğunu ve sergi projesini kitaplaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şonya, “Bu proje sırasında Mevhibe Şefik ve o neslin yokluk içinde nasıl efsanevi şeyler ürettiklerini görme fırsatımız oldu. Sizler çok özel bir nesilsiniz” dedi.

-Doratlı

Mevhibe Şefik’in kızı Naciye Doratlı ise annesinin bir yandan ev işlerini aksatmadan, diğer yandan da öğretmenlik ve sosyal görevlerini büyük bir başarıyla yerine getiren fedakar bir insan olduğunu vurguladı.

Naciye Doratlı, annesi Mehvibe Şefik’i şu sözlerle tanımladı:

“Bu serginin hazırlıkları sırasında tozlu sandıklardan çıkan belge ve fotoğraflarla ilgili olarak bir değerlendirme yapacak olursam, Mevhibe Şefik son derece dayanıklı, işkolik, öğrencilerine de çalışkanlığını yansıtan, neşeli, sanatsever, öğrencileriyle çok güçlü bir sevgi bağı kuran, tabiat aşığı, gezmeyi seven, çok şık, örnek alınması gereken bir Kıbrıslı Türk öğretmen. Ve en önemlisi, bir inançlı Atatürk kadını…”

Naciye Doratlı, Mevhibe Şefik’in hayatı üzerinden bir dönemin eğitim, özelde sanat eğitimine ilişkin bir kapı aralama gayreti içinde olduklarını, bu serginin çıkılan bu yolun sadece başlangıcı olduğunu da kaydetti. Doratlı, “İki yıl içinde daha kapsamlı bir sergi ve kitap için yeniden bir araya geleceğiz” dedi.

-İnci Kansu

İnci Kansu da Mevhibe Şefik’i anlatarak, ona vefa borcunu öder gibi hissettiğini söyledi. Kansu, bu projenin sanat tarihi açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. İnci Kansu, kendisinin sanat kariyerinde Mehvibe Şefik’in çok önemli bir rol oynadığını da anlattı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı, eski meclis başkanı ve başbakanlardan Hakkı Atun ile İnci Kansu tarafından yapıldı.

“Öğretmenim Mevhibe Şefik- Fırçanın Tılsımı Dokümantasyon Sergisi”, izleyicileri, ilk Kıbrıslı Türk kadın resim öğretmeni, ilk sahne tasarımcısı ve bir radyo tiyatrosu sanatçısı olarak sanat ve eğitim tarihimizde iz bırakmış isimler arasında öne çıkan Mevhibe Şefik’in hayatı üzerinden, günümüzdeki 20 Temmuz Fen Lisesi’nin, 20. Yüzyıl boyunca Viktorya Kız Lisesi, Adnan Menderes Kız Lisesi ve Lefkoşa Türk Kız Lisesi olarak evrilmesi sürecinde sanat eğitimi, insan ilişkileri bağlamında tarihte çok özel bir yolculuğa çıkarıyor.

Resim öğretmenliği sürecinde eser üretmekten çok sahne tasarımı üzerinde yoğunlaşmış olması nedeniyle Mevhibe Şefik’in günümüze ulaşan az sayıda eserinin yanı sıra, eğittiği öğrencilerinin ürettiği 1950’li yıllara tarihlenen eserler de sergide yer alıyor. Çok yönlü kişiliğinin yansımaları, eski belgeler, sanatla ilgili el yazısı bilgiler, az sayıda kişisel eşyaları ile gün yüzüne çıkıyor. Bunun yanı sıra on öğrencisi ve dört çalışma arkadaşı ile yapılmış bulunan röportajlar, kolaj halinde izleyicilere sunuluyor.

“Öğretmenim Mevhibe Şefik- Fırçanın Tılsımı Dokümantasyon Sergisi”, birçok insanın hayatına dokunmuş değerli eğitimci ve sanatçının sanat ve eğitim hayatına ışık tutarken geçmişle bugün arasında sanatsal bir köprü kurarak toplumsal belleği yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

Küratörlüğünü, Zehra Şonya koordinatörlüğünde, Naciye Doratlı, Derya Ulubatlı, Özgül Saygun, Ceyda Alçıcıoğlu ve Şaziye Konaç’tan oluşan ekibin üstlendiği bu sergi, eldeki bilgi ve özgün belgelerin çok fazla olması nedeniyle, Mevhibe Şefik’in hayatı üzerinden 20. Yüzyıl’ın ortalarında sanat ve eğitim alanında toplumsal tarihe not düşülmesi uğraşında bir ilk adım oluşturuyor.

Rüstem Kitabevi sanat galerisindeki sergi, 3 Temmuz 2024 tarihine kadar 09.00- 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.