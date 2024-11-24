ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü andı, öğretmenlerin gününü kutladı.

Ertuğruloğlu mesajında şöyle dedi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, varoluş mücadelemizin mihenk taşlarından olan fedakâr öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.

Bu anlamlı günde, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyor, öğretmenlerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”

DİNÇYÜREK

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bakan Dinçyürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden, bilgileriyle, sabırlarıyla ve emekleriyle nesiller yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli ve görevdeki tüm öğretmenlerimize sağlıklı günler diliyorum. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, geleceğin teminatı çocuklar ve gençleri hayata hazırlayan, onlara bilgi, erdem ve değer kazandıran öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ataoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve mesleklerinin hak ettiği değeri görmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızı inşa eden, toplumun her kesimine ışık tutan kahramanlarımız. Onların büyük bir fedakârlık ve özveriyle yürüttükleri bu kutsal görev hem bireylerimizin hem de toplumumuzun gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır.

Bizler, sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmeniz ve mesleğinizin hak ettiği değeri görmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki, eğitimde yapılan her yatırım, ülkemizin daha güçlü ve bağımsız bir geleceğe kavuşmasının en büyük teminatıdır.

Bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, görevi başındaki tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum.”

KIBTES

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği öğretmen Refika Hanım’ın verdiği mücadeleye dikkat çekti, onun aziz mücadele ruhunu selamladığını kaydetti.

Eğitimciler Sendikası, yayımladığı mesajda, Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla andı.

Mesajda, İngiliz hükümetinin adadaki Türk varlığını azaltmak için uyguladığı yıldırma politikaları döneminde öğretmenlik mesleğini sürdüren, köy kadınlarına evinde Türkçe okuma ve yazma dersleri verdiği, eğitim uğruna o gününün şartlarıyla 9 saatte vardığı okulda yerleştirildiği lojmanda zor günler geçiren, yaşamını Kıbrıs Türklüğüne adayan ve topluma öncü ve örnek bireyler yetiştirmeyi başaran, fedakarlıklarıyla unutulmaz bir öğretmen olan Refika Hanım’ın hayatına yer verildi.

Refika Hanım’ın tüm baskılara rağmen, yüzlerce öğrenciye, milli ve dini kimliği en iyi şekilde aktarmayı başardığı ve Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yer edindiği kaydedilen mesajda, “Kıbrıs Türkü’nün bugünlere de ışık tutan ve onun açmış olduğu aydınlık meşalesini geleceğe taşıyacak eşi benzeri olmayan milli direniş ruhunun arkasında Refika öğretmenin evinin bir odasına serdiği kilime oturan kadınlarla başardığı samimiyettir.” ifadeleri kullanıldı.

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplumun öğretmene gösterdiği itibar onların hayattaki onurları ve zenginlikleridir. Eğitime, öğretime ve öğretmene değer veren uluslar, büyük bir yükselme ve ilerleme göstermişlerdir. Yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk konumuna gelinmesinde önemli görevler üstlenmiş Kıbrıs Türk öğretmenleri olarak, dünyada yaşanan dönüşümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelmek için çalışmakta; 24 Kasım Öğretmenler gününü; inanç değerlerini, kimliğini zor şartlar altında koruyan bu asil milletin ferdi Kıbrıs Türkü Öğretmen Refika Hanım’ın aziz mücadele ruhuyla idrak etmekteyiz.”