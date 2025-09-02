Öğretmenlere yönelik 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hizmet içi eğitim programı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu'nun açıklamasına göre, Akademik Takvime göre, Hizmet İçi Eğitim Haftası İlköğretim Dairesi’ne bağlı öğretmenler için 1-12 Eylül tarihleri arasında, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı öğretmenler için ise 2-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Davutoğlu, eğitim programlarının bölgelere göre ayrıldığını da belirterek, hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyerek, yeni eğitim yılına daha donanımlı başlamalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

-Bilgi ve kurallar…

Açıklamaya göre eğitimler; Lefkoşa, Gazimağusa-İskele, Girne ve Güzelyurt-Lefke olmak üzere dört bölgede yapılıyor.

Eğitimler planlanırken branş ve alanlar dikkate alınarak düzenlendi ve alan ve branşları ile ilgili hizmet içi eğitimlere çağrılan öğretmenler, bu eğitimlere katılmakla yükümlü.

Öğretmenler alanı ve branşı olmayan eğitimlere katılamayacak, eğitim sonunda alanı dışında eğitimlere katıldığı tespit edilen öğretmenlere belge düzenlenmeyecek.

İlköğretim Dairesine bağlı öğretmenler bulundukları okullarda görevli oldukları alandaki eğitimlere katılacak. Hangi sınıfı alacağı belli olmayan öğretmenler 2024-2025 öğretim yılında görevli oldukları sınıf düzeyindeki eğitimlere katılacak.

İlköğretimde çift branş görevi bulunan öğretmenler her iki alan eğitimlerine de katılabilecek.

Eğitim giriş ve çıkışlarında imza alınacak. Eğitime geç gelip erken çıkanlara, giriş veya çıkış imzası eksik olan öğretmenlere belge düzenlenmeyecek.

Öğretmenlerin eğitim başlangıç saatinden en az 15dk. önce eğitim salonunda olmaları gerekecek.