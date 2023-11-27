İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Asrın projesi ile Anamur’la bağlarımız daha da güçlendi” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

-Oğuz

Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, Anamur’un Kıbrıs için önemine değindi. Asrın Projesi adı altında Alaköprü Barajı’ndan ülkeye ulaşan su ile Anamur’la aralarında güçlü bir bağ kurulduğunu belirten Bakan Oğuz, Anamur’un tarım alanlarında ciddi bir gelişme gösterdiğine, turizmde de potansiyelin yüksek olduğuna işaret etti.

-Tuna

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna da, göreve yeni geldiğini ifade ederek, ilk projesinin Anamur’da feribot iskelesini hayata geçirmek olduğunu, böylelikle Kıbrıs’a ulaşımın daha kolay sağlanacağını belirtti.

Kıbrıs’a özel bir ilgi duyduğunu dile getiren Tuna, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi adına Bakan Oğuz’u Anamur’a davet etti.