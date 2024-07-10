İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyetlerini kabul etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve beraberindeki heyetle görüşen Oğuz, konuk heyeti ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, KKTC’nin tanınması, KKTC bayrağının ilelebet dalgalanması, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının desteğiyle devletin bekasının korunması için çalışıldığını vurgulayan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC'ye her türlü desteği ve imkanı sağladığını da belirtti.

Bakan Oğuz, KKTC’nin altyapısının daha da güçlenebilmesi için yapılacak çalışmalarda paydaşlarla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

SANKON ve ASATUF yetkilileri de konuşmalarında, KKTC’yi ziyaret etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’nin bağımsızlığı için yaptıklarının unutulmaz olduğunu vurgulayan konuk heyet, KKTC’nin dünya ülkelerine tanıtılması için çaba harcayacaklarını ifade etti.