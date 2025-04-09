İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kurudere Köyü’nde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu telef olan küçükbaş hayvanlar ve üreticilerin yaşadığı mağduriyet gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin zarar görmemesi adına ağılların güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, göreve yeni başlayan Adil Onalt ve yönetim kurulunu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Avcılık Federasyonu’nun katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi yönünde karar alındı. Toplantıda, başıboş köpekler konusunda alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alınacak.