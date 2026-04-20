Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısı konusunda kritik bir adım atıldı. Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda tasarının yeniden değerlendirilmek üzere komiteye çekilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, oturum saat 14.30’da tamamlandı.

Hükümetin uzlaşı arayışı doğrultusunda aldığı karar sonrası sendikalar taleplerinin karşılandığını açıkladı ve müzakere sürecinin devam edeceğini duyurdu. Başbakan Ünal Üstel, söz konusu adımın geri çekilme değil, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmeye yönelik bir süreç olduğunu vurguladı.

Gün içinde Meclis’te yoğun temas trafiği yaşanırken, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi grup toplantıları gerçekleştirdi. Sürecin bundan sonraki aşamasında komitede yapılacak çalışmalar ve taraflar arasında yürütülecek görüşmeler belirleyici olacak.