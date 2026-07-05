Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pınar Gökensel Okta, yazda yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını, sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, su tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulunarak yaz aylarında herkesin normalden daha fazla sıvı tüketmesi gerektiğini ifade eden Okta, "Bu kayıpların yeterince karşılanmaması durumunda halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği ve performans düşüklüğü gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir." dedi.

Kaybedilen sıvının yerine konulmamasının "dehidratasyon" (susuzluk) olarak adlandırılan duruma yol açabileceği uyarısında bulunan Okta, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su içmenin sağlıklı bir alışkanlık olduğunu belirtti.

Suyun insan vücudunun temel yapı taşlarından biri ve yaşamın devamı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Pınar Gökensel Okta, yetişkin bireylerin günde ortalama 2 ile 2,5 litre (10-14 su bardağı) su tüketmesini önerdi.

Günlük su ihtiyacının yaş, ağırlık, sağlık durumu ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Okta; besinlerin sindirilmesi, vücut sıcaklığının dengelenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılması gibi birçok görevi üstlenen suyun her zaman birinci tercih olması gerektiğini ifade etti.

Okta sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suyun yanında ayran, süt, kefir, yüzde 100 şekersiz meyve suları ve maden suyu gibi içecekler vücudun sıvı ve mineral dengesini destekleyebilir. Karpuz, kavun, üzüm, kiraz ve salatalık gibi su oranı yüksek meyve ve sebzeler, ölçülü tüketilmek şartıyla günlük sıvı ihtiyacına katkı sağlar. Şekerli içecekler, enerji içecekleri ve aşırı kafein tüketiminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Suyu daha rahat içebilmek için içine limon, salatalık, nane, çilek veya elma gibi doğal aromalar eklenebilir.”

Okta, gün boyunca kişilerin yanlarında bir su şişesi bulundurmasının, yemeklerde içecek olarak suyu tercih etmesinin ve spor öncesiyle sonrasında su içmenin su tüketimini alışkanlık haline getirmede etkili olacağının altını çizerek, yeterli su tüketiminin yaz aylarında hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruduğunu hatırlattı.