Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Türkiye'de ameliyat olan bir kişinin masraflarının karşılanmaması üzerine yaptığı başvuruyu inceleyerek, Sağlık Bakanlığı'nın mevzuata aykırı hareket etmediği ve herhangi bir idari hata veya ihmalinin bulunmadığı sonucuna vardı.

Ombudsman İlkan Varol, Orhan Kabataş'ın başvurusu üzerine hazırlanan raporu açıklayarak, Merkezi Sağlık Kurulu tarafından verilen sevk raporu olmadan yapılan masrafların ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Raporda, başvuru sahibi Orhan Kabataş’ın KKTC’de gerçekleştirilemediğini belirttiği retina yırtılması ameliyatını Türkiye’de yaptırmak zorunda kaldığı, masrafların karşılanması için Sağlık Bakanlığına başvurduğu ancak talebinin reddedilmesi üzerine Ombudsmana başvuruda bulunduğu belirtildi.

Raporda, Kabataş’ın başvuruda benzer durumdaki kişilerin masraflarının karşılandığını ve ayrımcılık yapıldığını ileri sürdüğü ifade edildi.

Kabataş’ın 20 Ağustos 2025’te gözündeki rahatsızlık nedeniyle özel sektörde faaliyet gösteren iki göz kliniğine başvurduğu ve kendisine Türkiye’ye gitmesinin önerilmesiyle gün içerisinde Türkiye’ye giderek ertesi gün ameliyat olduğu belirtilen raporda, Kabataş’ın 3 Eylül’de ise Sağlık Bakanlığına başvurarak ameliyat masraflarının karşılanmasını talep ettiği ancak İtiraz Kurulu’nun 12 Eylül’de talebi uygun bulmadığı belirtildi.

-Sağlık Bakanlığı: “Kurul sevki olmadan kendi kararıyla yurt dışına çıktı”

Raporda, dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın daireye gönderdiği cevaba atıfta bulunularak, retina yırtılması vakalarında cerrahi müdahalenin tıbbi gerekliliklere göre en geç 10 gün içinde yapılması gerektiği, Sağlık Bakanlığınca gerekli görülmesi halinde yurt dışına sevk işlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve gecikmeksizin yürütüldüğü belirtildi.

Raporda, Bakanlığın, Kabataş’ın tedavisinin yurt dışında gelişen ani ve acil bir durum sonucu ortaya çıkmadığı, kurul sevki olmaksızın ve kurula başvurmadan kendi kararıyla yurt dışına çıktığı ve yapılan ameliyatın klinik bünyesinde yapılabilir nitelikte olduğu tespiti yaptığı kaydedildi.

Raporda, Sağlık Kurulları Tüzüğü’nün 14’üncü maddesi uyarınca KKTC devlet hastanelerinde yapılamayan tetkik ve tedaviler için Merkezi Sağlık Kurulu raporuyla Türkiye veya ülkede ilgili sağlık kurumlarına sevk yapılabileceği hatırlatıldı.

Ombudsman raporunda, Kabataş’ın Merkezi Sağlık Kurulu raporu almadan ve sevk için başvurmadan kendi iradesiyle Türkiye’ye giderek tedavi olduğu belirtilerek, bu nedenle yaptığı harcamaların Sağlık Kurulları Tüzüğü’nün 14’üncü maddesi kapsamında karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

- “İtiraz Kurulu kararları kesindir”

Konuya ilişkin Kabataş’ın daha sonra Sağlık Bakanlığına yeniden başvurduğuna işaret edilen raporda, İtiraz Kurulu kararlarının kesin olması nedeniyle talebinin tekrar değerlendirilemediği belirtildi.

Raporda, “Bu noktada Sağlık Bakanlığı’nın mevzuata aykırı davrandığı ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylemek mümkün değildir. Dolayısı ile Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir idari hatası ve/veya ihmali bulunmamaktadır.” denildi.