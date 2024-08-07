Gönyeli’de bir şahıs, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle ev arkadaşının önce boğazını sıkıp, yüzüne vurarak ciddi şekilde darp etti; ardından parasını alıp soygun yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Gönyeli’de, S.D.(E-39), kaldığı dairede, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle aynı yerde sakin B.U’nun (E-20) boğazını sıkıp, yüzüne vurarak ciddi bir şekilde darp etti.

Daha sonra kendisine para vermesini isteyip, söz konusu şahsın rızası dışında zorla ve tehditle kullanımındaki aracına koyup Girne'ye götüren S.D., 7 bin 400 TL’yi ATM cihazından, 2 bin 600 TL’yi de IBAN numarası ile başka hesaba havale ettirmek suretiyle toplam 10 bin TL parasını alıp soygun yaptı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine S.D., tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa ve Girne’de uyuşturucu

Gazimağusa’da, dün gece saat 21.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.E’nin (E-43) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 gram ağırlığında metheamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındı.

Girne Turizm Limanı’nda, aynı gün saat 19.00 sıralarında, KKTC'ye giriş yapan M.Ç’nin (E-30) üzerinde de, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis tarafından arama yapıldı.

Şahsın tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Her iki meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Ercan Havaalanı’nda hırsızlık… Yolcunun unuttuğu çanta çalındı

Ercan Havaalanı’nda, dün saat 17.30 sıralarında, R.L.(E-65) ve R.M.L.(E-37), bir yolcu tarafından giden yolcu salonunda unutulan ve içinde 7 bin 50 ABD Doları, 10 bin TL, bir airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan el çantasını çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- KKTC’de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Trafikte kendisini uyaran şahsı darp etti, burun kemiğini kırdı

Girne’de, geçen gün saat 04.30’da Uğur Mumcu Bulvarı'nda A.F.Y.(E-30) trafik konusundan dolayı kendisini uyaran M.T’ye (E-31) küfür etti, ardından söz konusu şahsın kafasını sıkıp, yüzüne tokat ve yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğini kırdı.

A.F.Y. dün polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

- 15 yaşındaki kayıp genç bulundu

Gazimağusa’da 2 Ağustos’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Mehmet Barak (E-15) bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.