Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti.

Ecesoy, uzun süredir kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi görmekteydi.

Uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi’nde temizlik Şube Amiri olarak görev yapan Ecesoy, emekli olmasının ardından son iki dönemdir Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi ve son olarak da Belediye Asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı.

Ecesoy’un cenazesi, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek. Ecesoy için yarın saat 10.30’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde veda töreni düzenlenecek.